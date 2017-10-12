MSD планирует реализовать в Приморье несколько проектов

Администрация Приморского края и международная фармкомпания MSD Pharmaceuticals намерены сотрудничать в области улучшения показателей здоровья населения.

Директор департамента здравоохранения Андрей Кузьмин и генеральный директор ООО «МСД Фармасьютикалс» Акар Марван обсудили намерения совместной работы, в том числе в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

По словам Акар Марвана, сегодня компания готова реализовать в Приморском крае несколько проектов.

«Мы готовы развивать программы иммунопрофилактики ротавирусной И ВПЧ-инфекции для населения Приморского края. Кроме того, нацелены на работу по повышению осведомленности населения края о проблеме ВИЧ-инфекции», – сказал он.

Приоритетное направление в работе компании – это разработка и производство инновационных лекарственных препаратов, в том числе для лечения онкологических заболеваний.

«Сегодня нашей компанией подготовлен проект по повышению эффективности внедрения инновационных технологий лечения онкологических больных. И поскольку компания является федеральным партнером “Сколково”, то в ноябре она будет представлена Правительству. Надеемся, что эта инициатива будет полезна и применима, в том числе в Приморском крае», – добавил г-н Акар.

В свою очередь Андрей Кузьмин отметил, что огромные перспективы для реализации инициатив компании открывает реализация федеральных законов о Территориях опережающего развития и Свободном порте Владивосток.

«Свободный порт дает большие преференции для открытия своей производственной базы на территории Приморского края», – подчеркнул глава департамента здравоохранения.

Фото: primorsky.ru

«Фармацевтический вестник»