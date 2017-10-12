«Росатом» будет поставлять радиоизотопы для медучреждений Марокко

Госкорпорация «Росатом» и компания CMI Dévelopment подписали меморандум о сотрудничестве по созданию центров радиационной обработки и сбыту радиоизотопной продукции для медучреждений Марокко. Об этом сообщает пресс-служба «Росатома».

«10 октября в городе Рабат (Марокко) компания CMI Dévelopment и Региональный совет области Марракеш-Сафи (Королевство Марокко), а также дочернее предприятие госкорпорации «Росатом» АО «Русатом Хэлскеа» и региональный центр «Росатома» по Ближнему Востоку и Северной Африке подписали Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий долгосрочное сотрудничество по созданию многофункциональных центров радиационной обработки в области Марракеш-Сафи, а также сбыту радиоизотопной продукции для медицинских учреждений Марокко», – говорится в сообщении.

Кроме того, стороны утвердили «дорожную карту» совместной работы в области радиационной обработки продукции.

«Мы видим большой потенциал в марокканском рынке радиационной обработки и убеждены в востребованности нашей изотопной продукции у медицинских учреждений королевства», – отметил гендиректор АО «Русатом Хэлскеа» Денис Чередниченко.

Ранее сообщалось о том, что «Росатом» обеспечит Кубу радиоактивным изотопом «кобальт-60» для применения в ядерной медицине. «Мы готовимся к поставке на Кубу кобальта-60 в рамках сотрудничества в сфере ядерной медицины. На поставку этого материала был объявлен тендер по линии МАГАТЭ, который выиграла наша компания «Изотоп», – сообщил глава представительства «Росатом» Иван Дыбов в конце июля 2017 года.

Источник: Госкорпорация «Росатом»

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