В текущем году снизилось количество выявленных недоброкачественных лекарств

По итогам 9 месяцев 2017 г. Росздравнадзор выявил около 600 серий лекарств с неудовлетворительным качеством. Об этом заявил руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко на пресс-конференции, посвященной первым итогам пилотного проекта по маркировке лекарственных средств.

Он рассказал, что количество недоброкачественных лекарств с каждым годом снижается. В 2016 г. служба выявила 1700 серий таких лекарств, это около 8 млн упаковок.

«С учетом результатов девяти месяцев текущего года можно предположить, что по итогам 2017 года по сравнению с прошлым периодом количество некачественных лекарств снизится примерно в два раза», — отметил Михаил Мурашко.

Глава Росздравнадзора уверен, что таких результатов государству удалось достичь за счет выстроенной системы надзора, которая позволяет гарантировать то, что в аптеках граждане покупают качественные лекарства. Введены надлежащие практики в производстве, оптовом и розничном звене. Росздравнадзор имеет сеть лабораторий, которые способны контролировать 20% серий лекарственных средств, обращающихся на рынке, кроме того есть также мобильные лаборатории.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»