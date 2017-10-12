Челябинская область заинтересована в создании российско-иранских фармпредприятий

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел встречу с генеральным губернатором иранской провинции Зенджан г-ном Асадоллой Дарвиш Амири. В ходе встречи представителей южноуральского правительства и делегации Республики Иран были намечены перспективы сотрудничества в сфере образования и науки, в том числе создании совместных фармпредприятий.

Приветствуя коллег из Ирана, Борис Дубровский отметил, что после визита южноуральской делегации в Иран, которая состоялась в прошлом году, товарооборот между республикой и Челябинской областью вырос в два раза.

«Мы увидели огромный потенциал вашего региона, общими усилиями эти возможности можно воплотить в совместных проектах, дав тем самым импульс развитию нашим странам», – уточнил Борис Дубровский.

Как отметил министр здравоохранения Челябинской области Сергей Кремлев, в Иране очень развита медицина и фармацевтика.

«Иран полностью обеспечивает себя препаратами собственного производства, поэтому нам интересен опыт и возможность создания совместных предприятия в данной сфере», – отметил министр.

Также было предложено развивать взаимодействие в области образования, организовать обмен студентами между учебными заведениями, в частности медицинскими университетами, сообщили в пресс-службе губернатора.

Фото: gubernator74.ru

«Фармацевтический вестник»