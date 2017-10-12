Эксперт: объем российского фармрынка по итогам года может достичь 1,3 триллиона рублей

Первое полугодие 2017 года ознаменовалось бурным ростом российского фармрынка. Об этом заявил генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк в ходе ежегодного форума «Здравоохранение Крыма-2017: регуляторика и развитие».

«Емкость фармрынка в рублях увеличилась на 13,2%, в упаковках — на 14,3%», – отметил эксперт.

Показатели второго полугодия, по прогнозу С. Шуляка, будут «стабильно высокими» и в целом окажутся сравнимы с аналогичными показателями 2016 года. Общий объем рынка по итогам года может достичь 1,3 триллиона рублей.

В 2017 году продолжилось укрупнение и консолидация рынка, отметил Сергей Шуляк. Так, в дистрибьюторском секторе доля трех ведущих игроков впервые превысила 50%.

Кроме того инфляция цен на лекарства впервые достигла отрицательных значений, подчеркнул эксперт. По итогам первого полугодия 2017 года она составила минус 2,3 %. При этом население по-прежнему старается отдавать предпочтение недорогим лекарствам, стоимостью до 100 рублей – на них приходится свыше 60% покупок.

В свою очередь исполнительный директор ассоциации «СоюзФарма» Дмитрий Целоусов высказал опасения в связи с обсуждением идеи повысить действующую ставку НДС для коммерческих организаций до 21-22%.

«Это существенно скажется на потреблении лекарств, – подчеркнул он. – Цена на лекарства, безусловно, вырастет, а дополнительная финансовая нагрузка ляжет на покупателя».

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»