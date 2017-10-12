Минпромторг начал заполнять реестр производителей медизделий из ПВХ

Минпромторг начал заполнять реестр поставщиков одноразовых медицинских изделий из поливинилхлорида (ПВХ). Согласно решению правительства, включенные в реестр компании получат преференции при госзакупках. Первой в реестр попала группа компаний «Медполимерпром».

В августе 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал два постановления правительства, которые внесли расходные медизделия из ПВХ для аппаратов искусственной вентиляции легких, переливания крови, искусственного кровообращения и плазмафереза в перечень продукции, подпадающей под действие правила «Третий лишний», и ввели новую схему государственных закупок этих изделий.

Минпромторгу было поручено вести реестр активно инвестирующих в развитие локального производства компаний, у которых и будут преимущественно осуществляться госзакупки.

Компания, претендующая на включение в реестр, должна иметь собственное производство на территории России, не менее семи зарегистрированных удостоверений на медицинские изделия и не менее семи патентов на составляющие или компоненты медицинских изделий. При этом выручка компании за последние три года должна быть не менее 700 млн рублей.

Остальные компании подпадут под действие протекционистского правила «Третий лишний» и будут сняты с конкурса, если в нем примут участие две или более компании из числа включенных в реестр Минпромторга.

В октябре 2017 года о намерении начать производство медизделий из ПВХ и попасть в реестр объявила компания Marathon Pharma, дочерняя компания холдинга Marathon Group Александра Винокурова. Она займется выпуском полимерных контейнеров для крови и ее компонентов на курганском заводе «Синтез». Четыре вида изделий из ПВХ должны появиться в продаже в 2018 году.

АО ГК «Медполимерпром» наполовину принадлежит ЗАО «Медист», еще половина контролируется Алексеем Борисовым через одноименный торговый дом. За последние три года ТД «Медполимерпром» через систему госзакупок заключил 90 контрактов на поставку медицинских изделий из ПВХ на общую сумму более 320 млн рублей.

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