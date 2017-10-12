В России может быть введено софинансирование покупки препаратов из перечня ЖНВЛП

Депутаты Госдумы Сергей Миронов и Олег Нилов внесли на рассмотрение Нижней палаты парламента РФ законопроект, которым предлагается внести изменения в ФЗ «Об обращении лекарственных средств» в части установления предельного уровня допустимых расходов гражданина на оплату жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств.

Документ направлен прежде всего на защиту прав наименее обеспеченных слоев граждан, которые несут расходы, превышающие 10% их совокупных доходов на покупку таких препаратов с врачебным (фельдшерским) назначением.

Депутаты предлагают ввести для таких граждан субсидии, которые перечисляются им до сроков, установленных для приема таких препаратов.

В случае, если гражданин приобрел жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства за свой счет, субсидия выплачивается в порядке компенсации понесенных расходов в размере, установленном законопроектом. При этом, как указано в законопроекте, порядок предоставления субсидий, перечень прилагаемых к заявлению документов, условия приостановки и прекращения предоставления субсидий, порядок исчисления совокупного дохода гражданина устанавливаются Правительством РФ.

«Ситуация с обеспечением граждан жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными средствами ввиду тяжелейшего материального положения подавляющего большинства населения нашей страны, небывалой социальной стратификации, когда, согласно официальным данным, за чертой бедности находится более 23 миллионов человек, является критической и требует немедленного вмешательства государства в части софинансирования покупки самых необходимых для населения лекарственных средств», – указано в пояснительной записке к законопроекту.

Финансирование расходов на предоставление субсидий предлагается осуществлять из бюджетов субъектов РФ.

«Фармацевтический вестник»