В сентябре увеличился импорт фармпродукции в Россию

Импорт в РФ из дальнего зарубежья в январе-сентябре 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24,7%, до 144,424 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).

Стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья в сентябре составил 17,332 миллиарда долларов и по сравнению с августом 2017 года снизился на 11%. В сентябре 2017 года по сравнению с сентябрем 2016 года выросли закупки химической продукции — на 12,1%.

Среди товаров химической промышленности возрос импорт парфюмерно-косметических товаров на 15,8%, продуктов органической и неорганической химии — на 14,2%, полимеров и каучука — на 12,3%, фармацевтической продукции — на 11,9%, мыла и синтетических моющих средств — на 7,3%.

ИСТОЧНИК: ПРАЙМ

gmpnews