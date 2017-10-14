В Росздравнадзоре оценили экономию от внедрения маркировки лекарств

Росздравнадзор ожидает, что суммарная экономия от внедрения маркировки лекарственных препаратов составит несколько миллиардов рублей в год, заявил журналистам глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.

В стране с 1 февраля по 31 декабря 2017 года проводится эксперимент по маркировке лекарственных препаратов на добровольной основе для ограниченного набора препаратов (преимущественно из перечня семи высокозатратных нозологий), с 1 января по 31 декабря 2018 года — обязательная маркировка 100% лекарственных препаратов, выпускаемых в оборот.

«Мы прогнозируем, что объем экономии средств составит несколько миллиардов, это не только по повторному вбросу, это для производителей, в том числе планирование производства — для того, чтобы они не работали на склад, более эффективно управляли средствами. Это для того, чтобы они видели объемы продаж — это система, которая реально дает экономию», — заявил Мурашко.

РИА Новости