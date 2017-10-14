Фармкомпании начали переманивать ИТ-специалистов из Google и Microsoft

Фармацевтические компании не ассоциируются с технологической продвинутостью, но некоторые из них пытаются это изменить. CNBC узнала, что GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson и другие фармацевтические компании активно рекрутируют технологов таких компаний, как Google и Microsoft.

Цель фармкомпаний — нанять инженеров, чтобы помочь модернизировать процессы, которые большая фармацевтика использует для разработки новых лекарств. Только у GlaxoSmithKline (GSK) более десятка бывших сотрудников из крупнейших технологических компаний, работающих под руководством главы ИТ-отдела Марка Рэмси, который сам был завербован у Samsung. Рэмси надеется нанять «еще несколько десятков» специалистов из технологического сектора.

«Фармацевтическая промышленность отстает, когда дело доходит до технологий», — сказал Рэмси в интервью CNBC.

По словам Рэмси, ИТ- работники могут создать инструменты машинного обучения, которые будут анализировать информацию о здоровье. Одним из примеров этого является реализуемый GSK проект, запуск которого зависит от решения Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, для использования ранее собранных данных клинических испытаний в качестве альтернативы контрольной группе в исследованиях. Это может потенциально значительно снизить стоимость клинических испытаний.

Еще один важный момент — это набор людей для клинических испытаний. Исследователи считают, что проще, дешевле и надежнее искать кандидатов с помощью мобильных технологий, по сравнению с альтернативами — рекламой на радио или объявления в газетах и журналах.

Также перед фармацевтическими компаниями стоит задача повышения уровеня осведомленности в ИТ-сообществе. Рэмси говорит, одно из направлений его работы в том, чтобы обучить талантливых инженеров и менеджеров по продуктам «всем клевым вещам, которые происходят в фармацевтической сфере», чтобы те не боялись отсутствия у них опыта работы в фарме. Сейчас, по его словам, около 80% его команды вообще не имеют опыта в области естественных наук.

Глава ИТ-подразделения J & J Марк Лейбовиц, ранее работавший в Google и Dropbox, также создает команды ИТ-специалистов в Сан-Франциско, Нью-Йорке и других технологических центрах. Согласно LinkedIn, в его команде уже находятся Оливер Сян, бывший вице-президент Lyft, который ранее работал в Google и LinkedIn, и Джилл Эпплбаум, также ранее работавшая в Google.

Ведущие фармацевтические гиганты мира, включая GlaxoSmithKline (GSK), Merck & Co, Johnson & Johnson и Sanofi, исследуют потенциал искусственного интеллекта, чтобы с его помощью оптимизировать процесс изобретения новых лекарств. Британская GlaxoSmithKline подписала соглашение с компанией Exscientia — разработчиком систем ИИ — на $43 млн.

hightech.fm