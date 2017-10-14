В Красногорске построят фармацевтический комплекс

Министерство имущественных отношений Московской области обеспечило издание распоряжения Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева «О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Союзснаб-Здоровье» в аренду без проведения торгов земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности».

«Земля площадью 0,8 га, расположенная в городском округе Красногорск, предоставлена ООО «Союзснаб-Здоровье» для реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству научно-производственного фармацевтического комплекса», — сообщил Андрей Аверкиев, министр имущественных отношений Московской области.

Деятельность комплекса будет направлена на проведение исследований в области фармацевтики, разработку и производство фармацевтических продуктов, современных БАД для спортивного и диетического питания. Планируется также производство фармацевтического и биофармацевтического сырья для компаний, производящих медицинские препараты.

Инвестпроект нацелен на развитие исследований в области фармацевтики, повышение качества отечественных фармацевтических продуктов, усиление доли экспортируемых товаров Московской области относительно Российской Федерации, что соответствует реализации государственной задачи импортозамещения по социально-значимым направлениям производства.

«Правительство Московской области поддерживает инвесторов, приходящих в регионы с масштабными инвестиционными проектами. Для нас важно создать благоприятные экономические условия для развития региона и его жителей. Крупные социально-направленные проекты дают такую экономическую стабильность за счет увеличения рабочих мест и налогов, поступающих в муниципальный бюджет. Фармацевтический проект «Союзснаб-Здоровья» — это свыше 100 новых рабочих мест, трудоустройство молодых специалистов лучших вузов страны, не говоря уже о налогах и пользе для отечественного рынка медикаментов. Проект строительства научно-производственного фармацевтического комплекса будет реализован в течение 10 лет, а налоговые поступления к 2026 году составят более 16 млн. рублей», — добавил министр.

Пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.

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