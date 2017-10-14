С начала года в Россию было ввезено 3,3 млрд МЕД нерасфасованной фармпродукции

Аналитическая компания RNC Pharma представляет обновление БД Импорт ЛП в Россию по итогам сентября 2017.

Импорт готовых ЛП в Россию по итогам 1-3 кв. 2017 г. составил 372,2 млрд руб. (в ценах выпуска в свободное обращение с НДС), динамика к аналогичному периоду прошлого года, при расчётах в рублях, составляет 9,5%. Поставки нерасфасованной продукции за период достигли 70,1 млрд руб., причём динамика поставок здесь, несмотря на активный август, в сентябре вновь ушла в минус – по итогам девяти месяцев пока -18%. Суммарно с начала года объём поставок достиг 442,3 млрд руб., темпы роста при этом весьма скромные (3,9%), едва перекрывают инфляционный фактор.

При всём при этом, показатели сентября находились в целом в рамках сезонных тенденций, объём импорта готовых ЛП составил порядка 45,2 млрд руб. (в ценах выпуска в свободное обращение с НДС), при этом динамика поставок за первый месяц осени (13,5%) оказалась даже выше августовских значений (13,2%). А вот импорт in-bulk после кратковременного всплеска в августе вновь уходит в «красную зону» (почти -39%) и довольно скромные 6,7 млрд руб.

Натуральный объём импорта за 9 месяцев 2017 г. составил 1,47 млрд упак. или порядка 26,4 млрд минимальных единиц дозирования (МЕД), при этом если упаковки растут к прошлогодним значениям на весьма заметные 6,5%, то реальный объём поставок в МЕД в заметном минусе (-3,4%). А вот натуральные темпы роста по in-bulk напротив, несмотря на сокращение денежного объёма, пока выходят в плюс (8,7%). Суммарно с начала текущего года в нашу страну было ввезено 3,3 млрд МЕД нерасфасованной продукции.

За первые три квартала текущего года из числа крупных поставщиков (ТОР-10) готовых форм особо отличилась «ГСК» – компания показывает рублёвую динамику на уровне 56%. В отношении поставок in-bulk хотелось бы отметить успехи «Новартис» за год импорт нерасфасованной продукции компании вырос на 96%.

gmpnews