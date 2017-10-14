Томские ученые разработали технологию производства дженерикового обезболивающего для новокузнецкой «Органики»

Ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) совместно с Инжиниринговым химико-технологическим центром Томского государственного университета (ИХТЦ ТГУ) разработали технологию производства лекарственного средства для новокузнецкого АО «Органика».

«Мы заключили договор с ИХТЦ на комплексную фармацевтическую разработку двух лекарственных форм декскетопрофена — таблеток, покрытых пленочной оболочкой, и раствора для инъекций. Это противовоспалительный дженерик. Мы работаем с ИХТЦ, который привлекает к проекту своих партнеров», — рассказала начальник отдела развития АО «Органика» Зуйфера Подсевалова.

ИХТЦ в проекте выступает для заказчика в роли «единого окна». Центр внедрения технологий СибГМУ полностью разрабатывает технологию производства двух лекарственных форм. Специалисты вуза воспроизвели технологию в условиях заводского опытного производства, наработали первые серии таблеток, которые пойдут на доклинические испытания и изучение стабильности с определением срока годности. Методики анализа при этом уже разработаны в лаборатории физико-химических методов анализа ТГУ.

«Аналитические методики позволяют в процессе производства контролировать качество лекарства, без этого регистрация препарата невозможна. Заводские лаборатории, как правило, загружены производственными задачами, поэтому такие работы передаются на аутсорсинг», — рассказала менеджер фармацевтических проектов ИХТЦ Любовь Покровская.

Специалисты лаборатории ТГУ уже провели трансфер на площадку заказчика и передали сотрудникам компании аналитические методики.

«Технология в процессе передачи заводу, дальше пойдут доклинические и клинические испытания. Мы поняли, что не надо ехать в Москву: в Томске через инжиниринговый центр мы снижаем риски, отдав этапы фармазработки профессионалам, и получаем готовое решение, поэтому планируем продолжать сотрудничество», — отметила Зуйфера Подсевалова.

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