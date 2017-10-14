Novartis решила не продавать свою долю в Roche

После тщательного анализа швейцарская фармацевтическая компания Novartis приняла решение не продавать 33% принадлежащих ей голосующих акций другой швейцарской фармкомпании Roche, сообщает Reuters. Об этом в интервью газете HandelsZeitung заявил председатель совета директоров Novartis Йорг Рейнхардт. Эти бумаги оцениваются примерно в 14 млрд долл.

В мае 2016 г. исполнительный директор Novartis Джозеф Хименес заявил о готовности продать акции Roche без премии. По его словам, Novartis проводит консультации с банками.

В 2016 г. доход от акций Roche составил 464 млн долл. Бывший исполнительный директор Novartis Даниэль Васелла приобрел акции Roche более 10 лет назад. Тогда это породило слухи о возможном слиянии двух швейцарских фармгигантов

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»