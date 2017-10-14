Росстат: в сентябре 2017 г. импорт фармпродукции в Россию снизился на 9,6%

При этом в сентябре 2017 года относительно сентября 2016 года импорт фармпродукции возрос на 11,9%

По предварительным данным таможенной статистики, в январе – сентябре 2017 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 144 424,0 млн долл. и по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился на 24,7%.

В сентябре 2017 года стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 17 332,4 млн долл. и по сравнению с августом 2017 года снизился на 11,0%.

В сентябре 2017 года относительно сентября 2016 года импорт из стран дальнего зарубежья увеличился на 12,4%.

При этом, как указано в отчете Росстата, в сентябре 2017 г. импорт фармацевтической продукции в Россию в стоимостном выражении составил 889,5 млн долл. против 984,4 млн долл. в августе 2017 г. (-9,6%).

В сентябре 2017 года относительно сентября 2016 года импорт фармацевтической продукции возрос на 11,9%.

«Фармацевтический вестник»