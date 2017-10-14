ФАС поддерживает идею продажи лекарств в магазинах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поддерживает предложение о продаже лекарственных препаратов в супермаркетах, заявил начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ведомства Тимофей Нижегородцев.

«ФАС России выступает за это [продажу лекарств в продуктовых магазинах. – Vademecum]. Мы, конечно же, говорим о том, что должен быть список, который должно сделать Министерство здравоохранения с учетом опасности, безопасности, условий хранения», – сказал он в ходе круглого стола.

В то же время член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров выступил против такого предложения. «Я не вижу такой горячки, такой необходимости заносить лекарства в продуктовую сеть. Хотя, по идее, конечно, какой-то список сокращенный может быть. Горячку по передаче продуктовой сети лекарств я категорически не поддерживаю», – заявил он.

О том, что первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил Минздраву проработать вопрос о продаже лекарств в супермаркетах, сообщалось 5 октября. На следующий день заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой сообщил, что Минздрав работает над этим поручением. По его словам, ведомство в целом поддерживает повышение доступности лекарств при условии соблюдения врачебного принципа «Не навреди».

Идея продажи безрецептурных лекарств в супермаркетах обсуждается с середины 2014 года. Директору Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Елене Максимкиной эта идея не была близка и три года назад. Барьером для нововведения, говорила Максимкина, может стать дефицит ресурсов для проверки качества лекарств. В 2014 году Минздрав разработал перечень, который предполагал продажу в магазинах таких лекарств, как антисептики для горла, препараты для носа на основе морской воды, активированный уголь, препараты железа, противовирусные и антигистаминные средства. Минпромторг настаивал на включении в перечень всех безрецептурных препаратов.

В 2015 году министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что расширять этот перечень Минздрав не планирует, поскольку во всех крупных магазинах и так есть фармацевтические киоски. «Поэтому брать и просто раскладывать это по полкам смысла нет. Возникает вопрос: зачем?» – говорила Скворцова.

Источник: ИА «Москва»

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