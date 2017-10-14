Правительство выделит еще 700 млн рублей на льготные лекарства и медизделия

Правительство России одобрило проект распоряжения о выделении дополнительно более 700 млн рублей из федерального бюджета на закупки льготных лекарств и медизделий, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов в 2017 году.

«Во II квартале 2017 года количество граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, увеличилось на 127,858 тысячи человек и составило 3590,838 тысячи человек. В связи с этим объем бюджетных ассигнований увеличен на 719,94 млн рублей (до 33,826 млрд рублей)», – говорится в сообщении Правительства России.

В августе 2017 года правительство выделило 1,5 млрд рублей на закупки льготных лекарств и медизделий, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов в 2017 году.

Согласно данным опроса, проведенного Общероссийским народным фронтом (ОНФ), 72% льготников вынуждены покупать лекарственные препараты за свои деньги из-за отсутствия их в аптеках. Таким образом, как отмечают эксперты ОНФ, отчет правительства об обеспеченности льготников лекарствами и оценка ситуации пациентами «заметно разнятся», а поручение Путина о принятии исчерпывающих мер по льготному обеспечению граждан лекарствами так и не было выполнено.

В сентябре прошлого года эксперты фонда «Здоровье» заявили о том, что перечни льготных лекарств в подавляющем большинстве российских регионов (79 из 85) не соответствуют установленному правительством перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), из-за чего эти регионы испытывают проблемы с обеспечением льготников лекарствами.

Источник: Правительство России

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