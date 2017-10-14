После проверки интернет-аптек было заведено 10 уголовных дел

«Практически 10 уголовных дел» завели правоохранители после проверки организаций, торгующих лекарствами через интернет, заявил на встрече с журналистами глава Росздравнадзора Михаил Мурашко. В ходе проверок, проведенных МВД совместно с Росздравнадзором, были выявлены фальсифицированные препараты.

«За последние две недели мы провели совместно с МВД несколько акций по контрольным закупкам нелегального оборота – то, что предлагается в сети Интернет, – сказал Мурашко. – У нас сегодня продажа лекарств через интернет запрещена. За прошедший период было возбуждено практически 10 уголовных дел».

Среди фальсифицированных лекарств были обнаружены препараты для терапии вирусных заболеваний печени, используемые в косметологии препараты на основе ботулотоксина, медицинские изделия на основе гиалуроновой кислоты, добавил Мурашко.

На сегодняшний день продажа лекарств через интернет фактически запрещена. В конце февраля 2017 года Минздрав разработал проект постановления правительства, определяющий порядок продажи лекарств через интернет. Согласно документу, через сеть смогут торговать организации, имеющие аптечную лицензию, и продавать при этом только безрецептурные препараты. 6 октября 2017 года проект Минздрава был одобрен правительством.

В сентябре сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области в ходе проверки в Истринском и Люберецком районах Подмосковья обнаружили и изъяли контрафактные и недоброкачественные лекарственные средства, в том числе препарат Ботокс.

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