В Госдуму вновь внесли законопроект о субсидиях на лекарства

Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и Олег Нилов повторно внесли в Госдуму законопроект о выделении субсидий россиянам, которые тратят на жизненно важные препараты (ЖНВЛП) больше 10% своего совокупного дохода. Аналогичный законопроект уже вносился Ниловым в Госдуму, однако был возвращен по формальным причинам.

«Законопроектом устанавливается, что субсидии на оплату ЖНВЛП предоставляются гражданину в случае, если его расходы на оплату лекарственных средств, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, превышают 10% его совокупного дохода от трудовой, предпринимательской и иной деятельности», – говорится в пояснительной записке к документу.

Абсолютно аналогичный законопроект был внесен Ниловым на рассмотрение в Госдуму в мае, однако Комитет Госдумы по охране здоровья вернул его автору «в связи с несоблюдением требований статьи 104 Конституции РФ и статьи 105 Регламента Госдумы (отсутствует заключение Правительства Российской Федерации)».

На этот раз к законопроекту прикреплено заключение Правительства РФ, однако оно оказалось отрицательным. «Финансирование расходов на предоставление указанной субсидии предполагается осуществлять из бюджетов субъектов РФ. Таким образом, законопроектом вводится новое расходное обязательство субъектов РФ. В нарушение требований статьи 83 Бюджетного кодекса РФ законопроект не содержит положений, определяющих источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств. Учитывая изложенное, Правительство РФ законопроект не поддерживает», – говорится в заключении правительства.

Источник: Система обеспечения законодательной деятельности

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