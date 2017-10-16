Владимиру Путину представлена Конвенция Совета Европы о борьбе с фальсификацией медпродукции

Правительство РФ представило Президенту России Владимиру Путину для внесения на ратификацию в Госдуму Конвенцию Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции. Соответствующее постановление №1222 от 7 октября 2017 года подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Конвенция Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения, подписана от имени Российской Федерации 28 октября 2011 года в Москве в соответствии с распоряжением Президента России от 27 октября 2011 года №712-рп. В настоящее время Конвенция подписана 27 странами и ратифицирована Испанией, Венгрией, Молдовой, Гвинеей, Арменией, Албанией, Бельгией, Францией, Буркина-Фасо, Турцией, Украиной. Конвенция вступила в силу с 1 января 2016 года.

Конвенцией, в частности, предусматриваются:

— уголовная ответственность за фальсификацию медицинской продукции и сходные преступления, в том числе за производство, хранение и предложения по реализации такой продукции, подделку соответствующей документации и упаковочных материалов;

— защита прав потерпевших вследствие этих правонарушений;

— развитие сотрудничества в сфере борьбы с фальсификацией медицинской продукции на государственном и международном уровнях.

В рамках подготовки к ратификации Конвенции в законодательство России внесены изменения, позволяющие оперативно выявлять и своевременно изымать из гражданского оборота фальсифицированную фармацевтическую и медицинскую продукцию, предотвращать правонарушения в этой сфере и бороться с ними.

«Ратификация Конвенции будет способствовать активизации межгосударственных механизмов защиты населения от рисков, связанных с оборотом фальсифицированных лекарственных средств и медицинских изделий», – отметили в пресс-службе Правительства РФ.

«Фармацевтический вестник»