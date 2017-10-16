AstraZeneca подписала специальный инвестиционный контракт

16 октября биофармацевтическая компания AstraZeneca, Минпромторг РФ и Калужская область заключили специальный инвестиционный контракт (СПИК). В сентябре 2017 г. AstraZeneca стала первой фармкомпанией в России, получившей одобрение межведомственной комиссии на заключение СПИК.

Фармкомпания инвестирует дополнительно более 1 млрд рублей в модернизацию своего российского предприятия и обеспечение трансфера технологий для производства лекарственных препаратов для лечения социально-значимых заболеваний. В СПИК включены десять препаратов, шесть из которых будут производиться со стадии готовой лекарственной формы к 2020 году.

Ирина Панарина, генеральный директор AstraZeneca, Россия и Евразия: «СПИК – это эффективный инструмент государственной поддержки инвесторов, который обеспечил для нас ряд благоприятных условий для локализации инновационного фармпроизводства в России. Мы признательны Министерству промышленности и торговли РФ и руководству Калужской области за эффективное взаимодействие. Одновременно выражаем надежду, что в будущем будут появляться новые меры поддержки инвесторов в рамках СПИК. Компания готова принимать активное участие в проработке данного механизма».

По условиям СПИК фармпроизводитель получит локальный статус для препаратов, стабильность налоговой нагрузки и неизменность условий реализации проекта.

В СПИК включены: три препарата для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (тикагрелор, розувастатин, метопролол), четыре онкологических препарата (осимертиниб, гефитиниб, фулвестрант, гозерелин), препарат для лечения респираторных заболеваний (будесонид+формотерол), инновационный сахароснижающий препарат (дапаглифлозин) и препарат для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта (эзомепразол).

«Фармацевтический вестник»