Калужский фармкластер подписал соглашение о сотрудничестве с ведущим частным вузом Германии

Соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией «Калужский фармацевтический кластер» и Штайнбайс Глобал Инститьют Тюбинген при Университете Штайнбайс Берлин подписали 16 октября исполнительный директор Ассоциации Ирина Новикова и директор института профессор Бертрам Ломюллер. Соглашение предусматривает реализацию ряда совместных программ подготовки и повышения квалификации специалистов в интересах участников Калужского фармкластера по таким программам как «Глобальный менеджмент технологий» (магистратура), «Производство и выход на глобальные рынки» (MBA), «Трансферт технологий и развитие бизнеса» (MBA), ряд программ в области здравоохранения и фармацевтического производства.

Согласно взаимной договоренности Штайнбайнс Глобал Инститьют будет оказывать консультационную и организационную поддержку малым и средним компаниям — участникам кластера при поиске партнеров в Германии и выводе их продукции на европейский рынок. В свою очередь Калужский фармкластер станет «точкой» входа немецких фармкомпаний в на российский рынок. Соглашение предусматривает так же обмен результатами проводимых сторонами научных исследований, научно-методическими материалами и учебными программами.

«Фармацевтический вестник»