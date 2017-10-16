В США отмечается снижение роста цен на лекарства

Рост цен на лекарства в США имеет тенденцию к снижению, сообщает MarketWatch.

По данным Министерства труда США, в сентябре 2017 г. рост цен на лекарственные препараты снизился с 2,5% до 1%.

Рост цен на рецептурные препараты сократился с 2,7% до 1,4% (самый низкий показатель за последние три года).

По мнению аналитиков, на показатели роста цен на лекарства влияет стремление FDA ускорить одобрение дженериков. Производители дженериков, в т.ч. израильская компания Teva уже отмечают сложную ценовую конъюнктуру на американском дженериковом рынке.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»