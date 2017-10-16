Японский инвестор запустил предприятие по переработке корня солодки в Астраханской области

В Красноярском районе Астраханской области дан старт первому в стране заводу по переработке корня солодки в глицирризиновую кислоту (CGA). Об этом «ФВ» сообщил директор компании-инвестора «Коки Системз» Мунис Каримзода.

Проект реализован совместной российско-японской компанией «Солодка-А» за два года. Объем инвестиций составил порядка 170 млн рублей. Массовое производство экстракта солодкового корня стартует в январе 2018 года. Завод будет перерабатывать 2 тыс. тонн сырья в год. На первом этапе готовая продукция будет экспортироваться в Японию и поставляться предприятиям медицинской и косметической промышленностей. Однако не исключается, что и российские компании со временем проявят интерес к этому товару и станут клиентами «Солодка-А».

Аналогичные производства ГК «Коки», в которую входит и «Коки Системз», имеет в Таджикистане, Азербайджане и Казахстане, однако в России установлено самое передовое технологическое оборудование.

«Завод по производству CGA в России выведет мировой рынок глицирризиновой кислоты на новый качественный уровень», – убежден президент ГК «Коки» Наомаса Йошида.

Добавим, что, по оценкам маркетингового агентства Transparency Market Research, мировой рынок экстракта корня солодки в прошлом году составлял 1,7 млрд долл. К 2025-му его объем достигнет 2,3 млрд долл.

Фото предоставлено «Солодка-А».

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»