Иммунный ответ на вакцины против вируса Эбола компаний GSK и Merck длится 1 год

Исследователи лихорадки Эбола из объединенной группы, представляющей США и Либерию, опубликовали в журнале New England Journal of Medicine результаты исследования, согласно которым вакцины компаний GlaxoSmithKline (GSK) и Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD) вызывают иммунный ответ, длящийся в течение 1 года после иммунизации, сообщает FiercePharma.

По данным последнего пресс-релиза, в клиническом исследовании II фазы 500 субъектов были иммунизированы вакциной GSK, 500 – вакциной Merck, а 500 субъектов получили плацебо. Через неделю исследователи задокументировали незначительный иммунный ответ, который существенно увеличился через 1 месяц. По истечении 1 месяца иммунный ответ на вирус Эбола развился у 71% субъектов, получивших вакцину GSK, 84% субъектов, получивших вакцину Merck, и 3% субъектов группы плацебо.

Иммунный ответ оставался сильным в течение 1 года у 64% субъектов, получивших вакцину GSK, 80% субъектов, получивших вакцину Merck, и 7% субъектов группы плацебо.

Спонсором исследования выступил Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID), а компании GSK и Merck поставили необходимое количество доз вакцин.

Работы проводило созданное в 2014 г. американско-либерийское партнерство под названием Prevail, которое вынуждено было существенно уменьшить масштаб исследования после того, как вспышка заболевания лихорадкой Эбола пошла на убыль в 2015 г. Вместо изучения эффективности вакцин исследователям пришлось адаптировать ключевые параметры исследования и изучать иммунный ответ.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»