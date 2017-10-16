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Экспертный совет FDA рекомендовал одобрить препарат для лечения глаукомы Rhopressa

Экспертный совет FDA рекомендовал к одобрению препарат для лечения глаукомы Rhopressa (netarsudil) американской компании Aerie Pharmaceuticals, сообщает FirstWord Pharma. За одобрение проголосовали 9 членов совета, против – 1. Эксперты пришли к выводу, что препарат эффективно способствует снижению повышенного внутриглазного давления у пациентов с открытоугольной или внутриглазной гипертензией.

Как отметил член экспертного совета Янг Квон, Rhopressa является важным шагом в терапии глаукомы.

Окончательное решение по препарату ожидается 28 февраля 2018 г.

Илья Дугин
«Фармацевтический вестник»

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Октябрь 16, 2017 | Просмотров: 49