Более 400 тысяч рублей заплатят аптеки за незаконную продажу препаратов для прерывания беременности Иммунный ответ на вакцины против вируса Эбола компаний GSK и Merck длится 1 год » Экспертный совет FDA рекомендовал одобрить препарат для лечения глаукомы Rhopressa Экспертный совет FDA рекомендовал к одобрению препарат для лечения глаукомы Rhopressa (netarsudil) американской компании Aerie Pharmaceuticals, сообщает FirstWord Pharma. За одобрение проголосовали 9 членов совета, против – 1. Эксперты пришли к выводу, что препарат эффективно способствует снижению повышенного внутриглазного давления у пациентов с открытоугольной или внутриглазной гипертензией. Как отметил член экспертного совета Янг Квон, Rhopressa является важным шагом в терапии глаукомы. Окончательное решение по препарату ожидается 28 февраля 2018 г. Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»