Reckitt Benckiser заинтересована в приобретении безрецептурного бизнеса Pfizer

Британская компания Reckitt Benckiser намерена рассмотреть варианты финансирования сделки по приобретению безрецептурного бизнеса американской Pfizer, который будет выставлен на продажу в 2018 г., сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на информированные источники. В том числе не исключается выпуск акций на сумму несколько миллиардов фунтов стерлингов, обмен активами или покупка отдельных активов американской компании.

Между тем, по мнению источников, приобретение Mead Johnson за 13,2 млрд фунтов в начале текущего года ставит под сомнение способность компании осуществить еще одну крупную сделку.

Аналитики предупреждают, что Reckitt Benckiser предстоит заручиться поддержкой акционеров на сделку с Pfizer, поскольку в результате сделки объем задолженности британской компании в четыре раза превысит ее прибыль.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»