Doc+ запустил сервис заказа лекарств в интернете

Служба вызова врачей на дом Doc+ запустила приложение по онлайн-заказу лекарств, говорится в пресс-релизе компании. Партнерами Doc+ по этому проекту стали сервис по заказу лекарств «ЗдравСити», принадлежащий дистрибьютору ЦВ «Протек», а также аптечные сети «36,6» и «Доктор Столетов».

По словам представителя «Протека», сервис работает следующим образом: после назначения лечения пациенты Doc+ видят предложение приобрести рекомендованный врачами товар. После оформления заказа пользователь может забрать его в выбранной аптеке. Приложение интегрируется с сервисом «ЗдравСити», но работает на площадке Doc+, добавил представитель «Протека».

Точками выдачи заказа станут в общей сложности 3 697 аптек «ЗдравСити», «Доктора Столетова» и «36,6», расположенных в Москве и Санкт-Петербурге.

По информации Vademecum, функционал по бронированию лекарств в рамках сервиса «Онлайн Доктор» планирует внедрить и компания «Мобильные медицинские технологии». Проект позволит пользователю забронировать лекарство не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и по всей России. Одним из инвесторов компании является группа «Ташир» известного предпринимателя Самвела Карапетяна.

Для «36,6» это не первый подобный проект. В марте 2017 года компания запустила интернет-сервис по бронированию лекарств совместно с онлайн-ритейлером Ozon.ru, а в июне – собственную интернет-аптеку. У ГК «Эркафарм» (владеет брендами «Доктор Столетов», «Озерки») и Doc+ уже есть совместный проект – любой посетитель аптек «Доктор Столетов» и «Озерки» может получить бесплатную онлайн-консультацию специалистов клиники Doc+.

В августе 2017 года сервис «ЗдравСити» стал доступен через приложение «Яндекс.Здоровье» – там был создан специальный раздел «Лекарства», в котором можно найти подробное описание препаратов, узнать их стоимость и наличие и заказать с доставкой в одну из партнерских аптек проекта.

Группы «36,6» и «Эркафарм» входят в ТОП3 рейтинга Vademecum крупнейших аптечных сетей по итогам первого полугодия 2017 года. «36,6» занимает в этом рейтинге второе место с выручкой 25,9 млрд рублей, «Эркафарм» – третье место с выручкой 15,2 млрд рублей.

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