Sanofi и AstraZeneca подписали специальные инвестконтракты с Россией

Французская фармкомпания Sanofi и англо-шведская биофармацевтическая компания AstraZeneca подписали специальные инвестиционные контракты (СПИК) с Минпромторгом и российскими регионами, предполагающие расширение и модернизацию расположенных в России производств.

Как сообщает пресс-служба Минпромторга, Sanofi заключила СПИК на модернизацию промышленного производства фармацевтической продукции на заводе «Санофи-Авентис Восток» в Орловской области, а также по освоению на территории РФ промышленного производства фармпродукции, не имеющей аналогов в России.

«В рамках контракта планируется углубление локализации производства инновационного инсулина последнего поколения до стадии готовой лекарственной формы в 2019 году и поставки современных инсулинов за рубеж. Сейчас, по данным IMS Health (2016), предприятие производит 24% всего объема инсулинов в России», – сообщили в пресс-службе ведомства.

AstraZeneca подписала СПИК об инвестиции более 1 млрд рублей в модернизацию своего российского производства лекарств для лечения социально значимых заболеваний и обеспечение трансфера технологий. «В СПИК включены десять препаратов, шесть из которых будут производиться со стадии готовой лекарственной формы к 2020 году», – отметили в Минпромторге.

О том, что AstraZeneca первой в фармотрасли получила одобрение межведомственной комиссии на заключение СПИК, сообщалось в середине сентября. Заявки в Минпромторг на заключение СПИК также подавали Novo Nordisk, «Биокад», «Герофарм», «Фармимэкс» совместно с «Октафармой», «НоваМедика», «Верофарм» (принадлежит Abbott).

СПИК – это соглашение между инвестором и Российской Федерацией (или ее субъектом), в котором фиксируются обязательства инвестора (освоить производство промышленной продукции в предусмотренный срок) и РФ или ее субъекта (гарантировать стабильность налоговых и регуляторных условий и предоставить меры стимулирования и поддержки). Срок действия СПИК составляет не более десяти лет. СПИК регулируется постановлением Правительства РФ от 16 июля 2015 года №708 «О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности».

AstraZeneca – международная биофармацевтическая компания. Специализируется на препаратах для лечения рака, а также сердечно-сосудистых, неврологических, психических заболеваний. Компания имеет представительства более чем в ста странах мира, включая Россию. Выручка AstraZeneca в 2016 году составила $23 млрд.

Sanofi – французская фармацевтическая компания, основанная в 1973 году. Sanofi специализируется на производстве вакцин и ветеринарных препаратов. Продукция компании представлена в ста странах по всему миру. Количество сотрудников компании превышает 110 тысяч человек. Штат сотрудников российского подразделения насчитывает более 2 тысяч человек. Объем продаж Sanofi в 2016 году составил 33,8 млрд евро, а чистая прибыль – 4,7 млрд евро.

Источник: Минпромторг

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