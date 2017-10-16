Transparency International попросила проверить «Ростех» и «Нацимбио»

Российское подразделение неправительственной международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International обратилось в Администрацию президента, Правительство РФ, Счетную палату и пообещало обратиться в правоохранительные органы с просьбой оценить деятельность госкорпорации «Ростех» и ее дочерней компании «Нацимбио» на фармрынке. По мнению Transparency, наделение «Нацимбио» статусом единого поставщика лекарств нарушает антимонопольное законодательство, сделки «Нацимбио» с заводом «Форт» имеют признаки растраты госсредств, а у главы «Ростеха» Сергея Чемезова возник конфликт интересов, когда он подписывал соглашение с частной компанией Marathon Group.

В Transparency считают, что решение правительства по наделению Национальной иммунобиологической компании («Нацимбио») статусом единственного поставщика вакцин и препаратов крови привело к необоснованному ограничению конкуренции, запрещенному законом, и увеличению бюджетных расходов. Например, переплата рязанскому производителю вакцин – компании «Форт», совладельцем которого является «Нацимбио», в 2016-2017 годах составила 644,7 млн рублей, подсчитали в Transparency.

Помимо этого, в организации уверены, что любые сделки между холдингом Marathon Group и «Ростехом», а также дочерними предприятиями госкорпорации, формируют конфликт интересов у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, поскольку создают у него личную заинтересованность. Так, по одному адресу с «СИА Интернейшнл» (Москва, ул. Свободы, 35) зарегистрирована компания «Фармапт», которая принадлежит предполагаемой падчерице Чемезова Анастасии Игнатовой. А сама Игнатова является совладелицей сети аптек «Мега Фарм», входящей в Marathon Group.

«Кроме того, Чемезов – сосед по дому тестя Винокурова Сергея Лаврова. Две квартиры в доме, построенном Управделами президента в Шведском тупике в центре Москвы, оформлены на членов семьи главы госкорпорации», – говорится в докладе Transparency.

Вопросы, касающиеся конфликтов интересов Чемезова, должны рассматриваться президиумом Президентского совета по противодействию коррупции, делают вывод авторы доклада. Однако при рассмотрении этого вопроса возникает новый конфликт интересов, отмечают они: администрацию президента и президиум совета в настоящее время возглавляет Антон Вайно, чей отец, Эдуард Вайно, является членом совета директоров ОАО «АВТОВАЗ», входящего в структуру «Ростеха».

Национальная иммунобиологическая компания («Нацимбио») является на 100% дочерним предприятием ГК «Ростех». В холдинг «Нацимбио» входят биофармацевтическая компания «Форт», расположенная в Рязанской области, научно-производственное объединение «Микроген», завод в Курганской области по производству медицинских препаратов и изделий «Синтез». Выручка «Нацимбио» в 2016 году составила 12,8 млрд рублей, чистый убыток – 1 млрд рублей.

Холдинг Marathon Group создан бывшими топ-менеджерами инвесткомпании «А1» Александром Винокуровым и Сергеем Захаровым. В субхолдинг Marathon Pharma, помимо сети «Мега Фарм», были переведены принадлежащие Винокурову дистрибьютор «СИА Интернейшнл», заводы «Синтез» и «Биоком».

В начале августа 2017 года «Ростех» и Marathon Group объявили об объединении фармацевтических активов «для создания производителя и поставщика фармпродукции федерального масштаба». В состав объединенной компании войдут предприятия холдинга «Нацимбио», дистрибьюторские и производственные активы Marathon Group. Уже в конце августа генеральный директор «Нацимбио» Марьям Хубиева стала вице-президентом Marathon Pharma, а исполнительный директор «Синтеза» Андрей Загорский – врио гендиректора «Нацимбио».

Источник: Transparency International Russia

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