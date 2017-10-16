«Ростех» вложил 1,3 млрд рублей в оборудование для маркировки лекарств

Госкорпорация «Ростех» инвестировала более 20 млн евро (1,36 млрд рублей) в производство оборудования для маркировки лекарств. Старт серийного производства запланирован на декабрь 2017 года, сообщили в пресс-службе «Ростеха».

«В течение 2018 года планируется поставить на рынок до 1 200 различных комплектов маркировочного оборудования для фармпроизводителей и дистрибьюторов средств маркировки. Объем инвестиций в проект превышает 20 млн евро», – прокомментировал индустриальный директор Радиоэлектронного кластера госкорпорации Сергей Куликов.

Как отметили в «Ростехе», сейчас для маркировки лекарственных препаратов используется зарубежное оборудование – более дорогое и затратное в эксплуатации. В локализованном оборудовании значительная часть технических элементов и узлов будет российского производства, что позволит снизить его цену и стоимость владения, отметили в компании.

«Мы локализуем передовые технологии и организуем на территории России производство оборудования, которое поможет государству бороться с лекарственным контрафактом. Это решения европейского уровня, которые будут примерно на 40% дешевле зарубежных аналогов. Процесс создания и тестирования пилотных образцов, а также формализации конструкторской документации завершен. Старт серийного производства запланирован на декабрь 2017 года», – сообщил генеральный директор концерна «Автоматика», где будет локализовано производство, Сергей Сахненко.

Оператором проекта выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) – дочерняя компания «Ростеха» и USM Group.

Постановление об экспериментальном внедрении маркировки упаковок лекарств было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым в январе 2017 года. Участие в системе электронной маркировки будет добровольным в течение периода апробации, который продлится один год.

В конце июля правительство одобрило законопроекты о внедрении на территории страны системы мониторинга движения лекарств, а также об административной ответственности за оборот лекарств без маркировки. Через несколько дней в Госдуму был внесен законопроект о тотальной маркировке лекарств.

Источник: ГК «Ростех»

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