Три новых томских лекарства нашли потенциальных инвесторов

Потенциальные инвесторы заинтересовались тремя новыми томскими лекарственными разработками. О новых лекарствах, а также о сотрудничестве томичей с российскими производителями медикаментов – в материале РИА Томск.

На минувшей неделе в Томске прошла рабочая встреча разработчиков лекарственных препаратов с ведущими фармацевтическими предприятиями России. Организаторами мероприятия выступили Сибирский государственный медуниверситет (СибГМУ) и Инжиниринговый химико-технологический центр Томского госуниверситета (ИХТЦ ТГУ).

В рабочей встрече приняли участие представители ведущих российских медицинских и фармацевтических компаний – «Р-Фарм» (Москва), «Фармзащита» ФМБА России (Москва), «Фармасинтез» (Иркутск), «Кемеровская фармацевтическая фабрика», «Органика» (Новокузнецк) и другие.

Инъекции жизни

На встрече руководитель Центра внедрения технологий СибГМУ Артем Гурьев представил представителям фармпредприятий разрабатываемые в вузе лекарства. Некоторые из них уже прошли доклинические испытания. Для перехода на следующую стадию – клиническую – нужны промышленные партнеры.

«До проведения клинических исследований высоки риски невозврата капитала. Однако несколько компаний запросили у нас отчеты и подробную информацию по трем препаратам – «Полистану», «Префатензу» и «Холестану», – сообщил Гурьев РИА Томск по итогам встречи, не уточнив, какие именно компании проявили интерес к томским лекарствам.

Гурьев пояснил, что «Полистан» – это инъекционное средство, повышающее эффективность химиотерапии. Оно позволяет снизить курсовую дозу химиотерапевтических средств и токсическую нагрузку на организм, сохраняя при этом их терапевтический эффект.

По его словам, доклинические исследования показали очень высокую эффективность препарата. Для проведения клинических исследований, запланированных на 2018-2020 годы, необходимо 35 миллионов рублей.

Такая же сумма нужна на «клинику» препарата «Префатенз» – нового средства для снижения артериального давления. Разработчики подчеркивают, что он обеспечивает долгосрочную нормализацию артериального давления у гипертоников, причем прямых аналогов томского препарата по механизму действия в России и в мире не существует.

Третий препарат – «Холестан» – снижает уровень холестерина в крови, по нему еще продолжаются доклинические исследования.

Надо меняться

Потенциальным партнерам ученые не просто рассказывали, как прекрасны и уникальны их разработки, но и сразу же «давали расчет по рынку».

Например, предварительная оценка объема платежеспособного спроса на новый препарат от гипертонии в России показала, что ориентировочная численность платежеспособных потребителей – 20-22 миллиона человек. То есть объем рынка в натуральном выражении – не менее 20 миллионов упаковок в год. При стоимости одной упаковки препарата 400 рублей годовой объем рынка составит 8 миллиардов рублей.

«Этим и отличается формат прошедшей встречи, использованный на практике впервые. Обычно конференции – это пафосные речи и доклады. Здесь же мы говорили на языке бизнеса. Бизнес зарабатывает деньги, ему нужна конкретика. Мы рассказывали про те направления деятельности, которые могут быть интересны компаниям», – пояснила РИА Томск ректор СибГМУ Ольга Кобякова.

Фото: © пресс-служба инновационных организаций Томской области

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