87% врачей готовы использовать инновационные препараты, незарегистрированные в России

Исследовательская компания MAR CONSULT выяснила отношение врачей к возможности использования инновационных препаратов, которые прошли необходимые клинические исследования, но еще не зарегистрированы в системе Лекарственных средств РФ – к программе «раннего доступа» в лечении пациентов.

Только у 1/5 опрошенных врачей есть опыт применения программы «раннего доступа» в клинической практике, среди онкологов доля значительно больше – 35%, а среди терапевтов и педиатров ощутимо меньше – только 8%.

В целом большинство врачей (87%) положительно относятся к возможности использовать инновационные препараты, не зарегистрированные в России, при этом среди онкологов таких абсолютное большинство (95%).

72% врачей считают, что применение незарегистрированных лекарств по программе «раннего доступа» оправдано только в случае отсутствия аналогичных по эффективности препаратов, зарегистрированных на территории РФ.

6 из 10 врачей полагают, что применение незарегистрированного на территории России препарата возможно только для пациентов с угрожающими жизни заболеваниями.

Врачи, которые в целом отрицательно относятся к программе «раннего доступа» к незарегистрированным лекарствам (таких 13%), объясняют свою позицию тем, что возможны юридические проблемы (38%), нет уверенности в эффективности и безопасности (36%), потому что подобные препараты не зарегистрированы в России (18%) и это является нарушением стандарта лечения (10%).

Незарегистрированные на территории России препараты подразделяются на лекарства, которые уже зарегистрированы на территории других стран и которые находятся в процессе разработки и потенциально обладают высокой эффективностью, но не зарегистрированы ни в одной стране. К применению последних 70% врачей относятся отрицательно, но среди онкологов процент ощутимо ниже – 49%.

В опросе приняли участие 350 докторов (гастроэнтерологи, педиатры, онкологи, терапевты) государственных и муниципальных лечебно-профилактических учреждений (больницы, поликлиники, диспансеры) в 48 регионах, включая Москву и Санкт-Петербург. Опрос проведен в сентябре 2017 года.

gmpnews