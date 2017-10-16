«Ростех» инвестирует более 20 млн евро в производство оборудования для фармотрасли

В рамках развития «цифрового» здравоохранения Госкорпорация Ростех запускает серийное производство оборудования для маркировки лекарственных препаратов. Внедряемые технологии позволят контролировать происхождение лекарств и выявлять недоброкачественную, контрафактную продукцию на прилавках аптек – с помощью специального защитного знака на упаковке.

Оператором проекта выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) – дочерняя компания Ростеха и USM Group. Соответствующие технологии локализуются на производственных площадках концерна «Автоматика» Госкорпорации, где будет выпускаться восемь видов оборудования, предназначенного для сериализации, агрегации и аппликации контрольных знаков.

«Ростех формирует технологические заделы в рамках программы по «цифровизации» экономики и ее отраслей. Это пример эффективной реализации нашей стратегии, нацеленной на развитие партнерств, создание «умных» технологий, которые будут востребованы в ближайшей перспективе. В течение 2018 года планируется поставить на рынок до 1200 различных комплектов маркировочного оборудования для фармпроизводителей и дистрибьюторов средств маркировки. Объем инвестиций в проект превышает 20 млн евро», – прокомментировал индустриальный директор Радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех Сергей Куликов.

В настоящий момент для маркировки лекарственных препаратов используется зарубежное оборудование – более дорогостоящее и затратное в эксплуатации. В локализованном оборудовании значительная часть технических элементов и узлов будет российского производства, что позволит снизить его цену и стоимость владения.

«Мы локализуем передовые технологии и организуем на территории России производство оборудования, которое поможет государству бороться с лекарственным контрафактом. Это решения европейского уровня, которые будут примерно на 40% дешевле зарубежных аналогов. Процесс создания и тестирования пилотных образцов, а также формализации конструкторской документации завершен. Старт серийного производства запланирован на декабрь 2017 года», – сообщил генеральный директор концерна «Автоматика» Сергей Сахненко.

В производственном процессе будут задействованы мощности двух предприятий концерна «Автоматика». В дальнейшем на базе этих заводов будет развернута сервисная и ремонтная база.

Создаваемое оборудование пока ориентировано только на рынок лекарственных средств. Однако технические компетенции, которые получит концерн «Автоматика» в процессе локализации, в дальнейшем позволят создавать аналогичное оборудование для других товарных групп.

gmpnews