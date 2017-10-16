Калужский фармкластер будет являться «точкой» входа немецких компаний на российский рынок

Соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией «Калужский фармацевтический кластер» и Штайнбайс Глобал Инститьют Тюбинген при Университете Штайнбайс Берлин было подписано 16 октября исполнительным директором Ассоцииации Ириной Новиковой и директором института профессором Бертрамом Ломюллером.

Соглашение предусматривает реализацию ряда совместных программ подготовки и повышения квалификации специалистов в интересах участников Калужского фармацевтического кластера по таким программам как «Глобальный менеджмент технологий» (магистратура), «Производство и выход на глобальные рынки» (MBA), «Трансферт технологий и развитие бизнеса» (MBA), ряд программ в области здравоохранения и фармацевтического производства. Согласно взаимной договоренности Штайнбайнс Глобал Инститьют будет оказывать консультационную и организационную поддержку малым и средним компаниям -участникам кластера при поиске партнеров в Германии и выводе их продукции на европейский рынок. В свою очередь Калужский фармацевтический кластер будет являться «точкой» входа немецких компаний в области фармацевтики на российский рынок. Соглашение предусматривает так же обмен результатами проводимых сторонами научных исследований, научно-методическими материалами и учебными программами.

Данное соглашение было подписано в ходе стажировки руководителей компаний-участников Калужского фармацевтического кластера, которая прошла с 09 по 14 октября 2017 года на территории земли Баден-Вюртенберг (Германия) при активной поддержке Академии Экспорта Баден- Вюртенберг. Участниками стажировки стали руководители таких компаний — участников кластера как НИАРМЕДИК, БИОН, Хемофарм, НовоМедика, Санатметал СНГ, ШТАДА СиАйЭс. Деловая программа предусматривала посещение ведущих мировых компаний в области производства фармацевтического оборудования и готовых лекарственных средств, проведения исследований в области рынков здравоохранения и life-sciences. Участниками стажировки был изучен опыт немецких компаний по вопросам проектирования и создания «чистых помещений» по стандартам GMP, применения новых технологий по маркировке и упаковке лекарственных средств (включая жидкие стерильные формы). В ходе посещения производственных площадок компаний Romaco Holding GmbH, OPTIMA и Rommelag mbH были проведены переговоры по возможности использования технологий сериализации и агрегации продукции на российских производственных площадках участников кластера.

Так же в ходе стажировки был организован и проведен круглый стол с руководством кластера BioRegio STERN (Штуттгарт) по обмену опытом в области организационного развития территориальных кластеров, финансирования совместных проектов, использованию инструментов поддержки кластеров со стороны государства. Достигнута договоренность об участии руководства кластера BioRegio STERN в ежегодном международном форуме «ФАРМЭВОЛЮЦИЯ», проведение которого запланировано на апрель 2018 года в Калуге.

Университет Штайнбас, основанный в 1989 году, является крупнейшим в Германии частным высшим учебным заведением, признанным государством. Университет является мировым лидером в области реализации профессионально-интегрированных программ, ориентированных на менеджмент технологий в таких отраслях как IT, медицина и здравоохранение, автомобилестроение. Университет успешно реализует программы проектно-ориентированного обучения, в том числе на английском языке, в партнерстве с 30 ведущими университетами и исследовательскими центрами во всем мире.

Калужский фармацевтический кластер был сформирован в 2011 году и в марте 2012 года был юридически оформлен в виде Ассоциации «Калужский фармацевтический кластер» и на сегодняшний день является одним из крупнейших фармацевтических кластеров в РФ.

Отраслевая специализация кластера – проведение доклинических и клинических исследований, разработка, синтез, производство фармацевтических субстанций, промышленное производство готовых лекарственных средств (ГЛС) и радиофармацевтических препаратов, инфузионных растворов и парентерального питания.

Согласно постановлению Правительства РФ № 188 от 06 марта 2013 года кластеру присвоен статус пилотного инновационного территориального кластера Российской Федерации. В октябре 2016 года по итогам конкурсного отбора, проведенного Минэкономразвития России, кластер был включен в перечень инновационных кластеров – участников приоритетного проекта Минэкономразвития России «Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня». Ассоциации «Калужский фармацевтический кластер» присвоен статус Cluster Excellence и бронзовый сертификат Европейской Ассоциации Кластерного анализа (ESCA).

Производственное ядро кластера составляют фармацевтические заводы крупнейших глобальных компаний «АстраЗенека», «НовоНордиск», «ШТАДА СиАйЭс», «БерлинХеми/Менарини», крупные и средние российские фармкомпании «НИАРМЕДИК ПЛЮС», «Мир-Фарм», «ФармВИЛАР», «БИОН», «Обнинская химико-фармацевтическая компания», «ФАРМ-СИНТЕЗ», «Сфера-Фарм», «НоваМедика» Участниками кластера являются ведущие государственные научные центры РФ в области разработки, производства и применения радиофармпрепаратов, в том числе: ГНЦ РФ-ФЭИ им. А.И. Лейпунского, НИФХИ им. Л.Я.Карпова; всемирно известный центр ядерной медицины — Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба В кластер входят 38 малых инновационных и проектных компаний в области фармацевтики и биотехнологий.

gmpnews