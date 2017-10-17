На фармрынке труда наблюдается всплеск активности работодателей

Фармрынок труда осенью активизировался, как и в целом российский кадровый рынок. По данным рекрутингового агентства «Юнити», в сентябре и октябре общий прирост числа вакансий составляет 15–20%.

Однако всплеск активности работодателей носит сезонный характер, к ноябрю большая волна найма пройдет, оставив за собой 5–7% чистого прироста в ИТ-сфере, промышленности, наукоёмких отраслях, полагают эксперты. Увеличение количества вакансий без учета сезонности в фармацевтическом секторе не превысит 2–3%.

Тем, кто заинтересован в трудоустройстве в фарминдустрии, стоит активизировать поиск, чтобы использовать благоприятный период до предновогоднего затишья, советуют эксперты. Но рассчитывать на большую прибавку не стоит: всплеска заработных плат, так же как и появления новых трендов, в сравнении с весной эксперты не ожидают.

«Сохранится высокая потребность в производственных кадрах – технологах, химиках, инженерах по качеству, — отмечает Маргарита Удовенко, руководитель департамента Pharma & Medicine «Юнити». — Многие компании по-прежнему заинтересованы в привлечении опытных специалистов по регистрации лекарственных средств, успешных региональных менеджеров и КАМов. Они готовы обсуждать уровень дохода индивидуально с каждым соискателем. В среднем зарплатное предложение менеджеру по работе с ключевыми клиентами по Москве варьируется от 110 до 150 тыс. рублей. Кроме того, начиная с августа мы фиксируем рост обращений от фармацевтических компаний по маркетинговому направлению».

В целом, эксперты «Юнити» уверены, что осень 2017 года не принесёт кадровому рынку никаких сюрпризов. У соискателей есть шанс найти более интересное место, но на существенную прибавку дохода рассчитывать не приходится. В большинстве отраслей зарплатные ожидания кандидатов растут быстрее предложений работодателей, но последние пойдут навстречу только самым эффективным. В их числе узкопрофильные сотрудники экспертного уровня – такие в любой сезон в цене, пишет «Фармперсонал».

«Фармацевтический вестник»