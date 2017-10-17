Impax и Amneal близки к слиянию

Американские дженериковые компании Impax Laboratories и Amneal Pharmaceuticals близки к подписанию соглашения о слиянии, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Источники полагают, что Impax будет владеть 25% акций объединенной компании, остальные бумаги будут принадлежать Amneal. Штаб-квартира новой компании, которая будет называться Amneal Pharmaceuticals, будет расположена в г. Бриджуотер (штат Нью-Джерси).

Исполнительным директором объединенной компании станет Пол Бизаро, назначенный на аналогичную должность в Impax в марте 2017 г.

По прогнозам экспертов, ежегодный объем продаж новой компании составит примерно 2 млрд долл., рыночная капитализация – 6,4 млрд долл. (с учетом долговых обязательств – около 9 млрд долл.).

В ее продуктовый портфель войдут биосимиляры препаратов Neulasta (pegfilgrastim) и Neupogen (filgrastim), а также Copaxone (glatiramer acetate).

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»