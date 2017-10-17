Квартальный объем продаж рецептурных препаратов Johnson & Johnson вырос на 15,4%

В III квартале 2017 г. объем продаж рецептурных лекарственных препаратов американской компании Johnson & Johnson вырос на 15,4% и составил 9,7 млрд долл., превысив прогнозы аналитиков (9,3 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma. Драйвером роста продаж лекарств стало приобретение швейцарской биотехнологической компании Actelion в конце января текущего года.

Общий объем продаж компании увеличился на 10,3% и составил 19,7 млрд долл. Аналитики ожидали 19,3 млрд долл. Чистая прибыль сократилась на 11,9% – до 3,8 млрд долл. на фоне амортизационных отчислений и других расходов на сумму 1,4 млрд долл.

По прогнозу компании, в 2017 г. объем продаж составит 76,1–76,5 млрд долл., прибыль на акцию – 7,25–7,30 долл. Более ранний прогноз равнялся 75,8–76,1 млрд долл. и 7,12–7,22 долл. соответственно.

На днях Johnson & Johnson объявила о том, что компания не будет добиваться глобального одобрения препарата для лечения средней и тяжелой форм ревматоидного артрита sirukumab. Также компания прекратила клинические исследования экспериментального препарата для лечения острого миелолейкоза talacotuzumab.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»