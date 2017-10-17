Крупнейшие фармдистрибьюторы попали под расследование в связи с опиоидным скандалом в США

После громкого расследования, в результате которого вскрылась лоббистская роль фармдистрибьюторов в Конгрессе США (последние лоббировали ослабление полномочий правительства в регулировании обращения лекарственных препаратов), инвесторы требуют более масштабных изменений, включая смену руководства, сообщает FiercePharma.

Опубликованные и распространенные в минувшее воскресенье новые отчеты по результатам журналистского расследования ставят в сложное положение фармдистрибьюторов McKesson, Cardinal Health и AmerisourceBergen. С подачи информатора из Управления по борьбе с наркотиками США расследование, проведенное журналистами программы 60 Minutes на канале CBS и газеты Washington Post, вскрыло отсутствие в компаниях должного контроля, который мог бы воспрепятствовать незаконным продажам анальгетиков. В отчетах указано также, что по мере усугубления так называемой «опиоидной эпидемии» компании занимались подрывом усилий по ужесточению регулирования опиоидных анальгетиков, используя свое влияние в Конгрессе США.

В ответ на все журналистские «истории» генеральный директор Альянса дистрибьюторов медицинских препаратов и изделий медицинского назначения (Healthcare Distribution Alliance) Джон Грей указал в своем заявлении, что дистрибьюторские компании поддерживают инициативы правительства, организаций здравоохранения и партнеров по каналам поставок, нацеленные на снижение выписки опиоидных препаратов, повышение объемов уничтожения неиспользованных препаратов и повышение уровня образования пациентов, провизоров и врачей.

Организация опубликовала также результаты проверки наличия фактологических ошибок, которые позволяют аргументировать то, что в отчетах представлена искаженная картина роли фармдистрибьюторов в каналах поставок.

Вышеуказанные компании не впервые попадают под прицел критики. В начале этого года компания McKesson заплатила рекордный штраф в размере 150 млн долл. за повторное правонарушение – несообщение о подозрительных заказах на поставку опиоидных препаратов. В начале этого года компании Cardinal Health и AmerisourceBergen также урегулировали более мелкие судебные иски в штате Западная Виргиния.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»