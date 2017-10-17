«Р-Фарм» завершил сделку по продаже акций Mitsui

17 октября состоялось закрытие сделки по приобретению японской корпорацией Mitsui & Co., Ltd. 10% акций российской фармацевтической компании «Р-Фарм». Приобретение иностранным инвестором пакета акций стало продолжением подписанного в декабре 2016 года меморандума о сотрудничестве.

В пресс-службе фармкомпании заявили, что привлечение японских партнеров предоставляет группе компаний «Р-Фарм» дополнительные возможности для будущего роста и расширяет потенциал для лицензирования и локализации на российском рынке инновационных лекарственных средств, разрабатываемых японскими и другими международными фармацевтическими компаниями. Совместная работа с компанией Mitsui будет также способствовать продвижению российской фармацевтической продукции за рубежом и общему укреплению российско-японских деловых отношений.

«Сделка полностью отвечает нашей стратегии, в соответствии с которой мы стремимся обеспечить лидирующие позиции российской фармацевтической и биотехнологической промышленности на мировом рынке, в том числе в области исследований и разработок. Мы очень рады, что японские партнеры поддерживают нас в достижении амбициозных целей. Объединив усилия, «Р-Фарм» и Mitsui смогут предложить системе здравоохранения ряд высокоэффективных и прорывных продуктов, и уже в скором времени мы планируем представить их специалистам и пациентам», – отметил председатель совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик.

Как заявлял глава «Р-Фарм» ранее, эта сделка составляет примерно 200 млн долл.

«Фармацевтический вестник»