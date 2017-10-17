Окружной суд признал недействительными четыре патента на препарат Restasis компании Allergan

Ирландская фармацевтическая компания Allergan подтвердила, что Окружной суд по восточному округу штата Техас признал недействительными четыре патента на офтальмологический препарат Restasis (cyclosporine), сообщает FirstWord Pharma. Это те самые патенты, которые компания передала индейскому племени могавков в целях защиты прав интеллектуальной собственности в преддверии рассмотрения вопроса об их действительности в Комитете по рассмотрению споров и апелляций в области патентных отношений (PTAB).

Как заявил судья Уильям Брайсон, что у него есть серьезные сомнения в легитимности соглашения Allergan с индейцами. По его словам, по сути Allergan заплатила племени за аренду его суверенного иммунитета. Соглашение уже вызвало жесткую критику у американских законодателей, некоторые из них даже потребовали вмешательства Юридического комитета сената.

Ирландская компания намерена обжаловать решение суда.

В 2016 г. объем продаж Restasis составил около 1,5 млрд долл. Это второй по этому показателю препарат Allergan после Botox.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»