DOC+ запускает сервис заказа лекарств через приложение

Мобильная клиника DOC+ расширяет функционал своего мобильного приложения: теперь пользователь может заказать необходимые лекарства с возможностью забрать их в удобной для него аптеке. Партнерами проекта стали сети аптек 36,6, ЗдравСити (ЦВ «ПРОТЕК») и Доктор Столетов.

«Мы поддерживаем идею запуска сервиса заказа лекарств через приложение DOC+ потому что не сомневаемся в ее перспективах. Широкий ассортимент, качество и доступность лекарственных средств для населения — главные критерии нашей работы, и партнерство с DOC+ безусловно является важным событием в развитии нашей компании», — заявил директор по внешним коммуникациям ПАО «Аптечная сеть 36,6» Алексей Киселев-Романов.

Новый сервис доступен всем пациентам DOC+, обратившимся к специалистам клиники. После назначения лечения пользователь может увидеть рекомендованные врачом препараты и их аналоги, а затем выбрать те, что подойдут именно ему. Приложение позволяет выбрать наиболее удобную аптеку, сформировать и оформить заказ, статус которого можно отслеживать в личном кабинете. Срок формирования заказа варьируется от 3 часов до суток в зависимости от выбранной аптеки. Пока услуга доступна жителям Москвы и Санкт-Петербурга.

«Партнерство с мобильной клиникой DOC+ позволяет «ЗдравСити» расширить круг пользователей за счет пациентов, оценивших преимущества телемедицины и онлайн-услуг, направленных на сохранение и восстановление здоровья. Это наша целевая аудитория. Пациентам DOC+ мы даем возможность забронировать ЛС через ресурс, который уже зарекомендовал себя как надежный сервис онлайн-заказа аптечной продукции с широким ассортиментом (более 10 тыс. наименований). В аптеки, подключенные к сервису «ЗдравСити», товар поставляется напрямую со складов фармдистрибьютора №1 в России – ЦВ «ПРОТЕК». Мы гарантируем высокое качество и безопасность продукции за счет сотрудничества с крупнейшими российскими и международными фармпроизводителями, а также строгого соблюдения правил хранения и транспортировки лекарственных средств, в т.ч. требующих особых условий. Благодаря широкой представленности аптек «ЗдравСити» в Москве и Санкт-Петербурге (более 1 600) процесс покупки лекарств станет более комфортным для пациентов – клиент получает возможность выбрать наиболее удобную из них для получения заказа», – сообщила директор по развитию ЦВ «ПРОТЕК» Ольга Смирнова.

В настоящее время DOC+ сотрудничает с аптеками 36,6, ЗдравСити и Доктор Столетов, что позволяет пациентам забрать заказ в любом удобном районе Москвы и Санкт-Петербурга, благодаря большому количеству пунктов выдачи — 1735, 1824 и 138 соответственно. Оплата заказа производится в аптеке непосредственно при получении заказа.

«Мы достаточно успешно работаем в формате торговли Pickup In-Store, когда предварительно зарезервированный заказ покупатель забирает в аптеке. Такая опция доступна и на нашем собственном сайте, и на площадках партнеров. Это экономит время и гарантирует наличие необходимого товара. Возможность заказать лекарства через приложение DOC+ для нас — это дополнительный канал продаж, для покупателей — это удобный сервис, обеспечивающий доступность аптечного ассортимента», — комментирует заместитель генерального директора группы компаний «ЭРКАФАРМ» Дмитрий Боков.

Получить дополнительную информацию по препаратам можно, как и прежде, в чате приложения, личный или дежурный врач доступен круглосуточно и может дать общие рекомендации без выезда на дом.

«Мы стремимся сделать DOC+ сервисом, который позволит нашим пациентам получить высококвалифицированную медицинскую помощь, а также решить большинство вопросов, связанных с заботой о здоровье. В случае, когда необходима консультация более узкого специалиста, мы подключаем партнеров, которые разделяют наши взгляды на необходимый уровень предоставления услуг. Наша новая услуга бронирования лекарств также преследует цель сделать одну из областей жизни более доступной. Мы рады, что нашими партнерами стали лидеры рынка, и благодарны им за доверие и сотрудничество», — отметил Руслан Зайдуллин, СЕО компании DOC+.

«Фармацевтический вестник»