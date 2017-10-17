Акционирование «Новосибирской аптечной сети» уже неактуально

К такому выводы пришли аудиторы Контрольно-счетной палаты, проверившие работу предприятия за 2014-2016 гг. МП «НАС» признано эффективным: проверяемый период характеризуется ростом выручки и чистой прибыли на 8%. Об этом сообщила 16 октября в ходе заседания бюджетной комиссии горсовета Новосибирска аудитор КСП Ивина Нетисова.

«Финансовое обеспечение деятельности осуществлялось за счет выручки, включая поступления от сдачи в аренду муниципального имущества (это около 4% от общей площади помещений в хозяйственном ведении). Бюджетные субсидии МП «НАС» не предоставлялись, внешние инвестиции не осуществлялись, заемные средства не привлекались. Наибольшая среднегодовая доля поступлений (99%) формировалась за счет продажи медикаментов, продажа оптики и прочие поступления – 0,5% поступлений и оказание медицинских услуг – 0,2%», – говорится в отчете КСП.

У МП «НАС» сегодня самая большая доля розничного рынка в Новосибирске – около 11%. На 1000 человек работают 5 аптек сети, у следующего конкурента – аптечной сети «Радуга» – три аптеки на 1000 человек.

При этом, как отметила Ивина Нетисова, в настоящее время формируется тенденция к сокращению клиентского потока. По ее словам, на это повлияло два фактора: «60% покупателей видят более выгодную ценовую альтернативу, а у 85% покупателей удовлетворенность ассортиментом недостаточно высокая».

Сети действительно пришлось снизить число ассортиментных позиций с переходом на закупки по 44-ФЗ, уточнил директор предприятия Владимир Машанов.

«Сейчас товаром мы обеспечены, и пытаемся восстановить лояльность покупателей, – говорит он. – Если в 2016 г оборот МП «НАС» составил 3,2 млрд рублей, то в текущем году мы планируем выйти на 2,3 млрд рублей».

Компании по-прежнему приходится сталкиваться с законодательным ограничением конкуренции: не менее 10% от оборота должны быть обеспечены за счет приобретения товаров у малого и среднего бизнеса.

«Мы должны закупить этот товар и рассчитаться за него, в противном случае предприятие вновь перейдет на закупки по 44-ФЗ», – отметил Владимир Машанов.

Ольга Коберник

«Фармацевтический вестник»