ФАС оштрафовала Sanofi на 1 млн рублей за ненадлежащую рекламу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала французскую фармацевтическую компанию Sanofi на 1 млн рублей за незаконную рекламу Но-шпы и других препаратов, которая транслировалась на федеральных телеканалах.

«Сегодня, 17 октября 2017 года, ФАС России вынесла АО «Санофи» пять постановлений о наложении административных штрафов по 200 тысяч рублей каждый», – сообщили в пресс-службе ФАС.

О том, что ведомственная комиссия признала незаконной рекламу ряда лекарственных препаратов производства Sanofi, сообщалось в начале сентября. В частности, эксперты признали незаконной рекламу препаратов Но-шпа, Магне B6 форте, Зодак, Лазолван Макс и Лазолван сироп. Кроме того, ведомство нашло нарушения в рекламе на страницах журналов ветеринарных препаратов Нексгард спектра, Галлинум Se+St, Галливак IB88.

В 2016 году ФАС выписала штрафов за нарушение закона о рекламе на общую сумму 129 млн рублей. Почти 14% от всех нарушений пришлось на рекламу лекарств, медицинских услуг и биологически активных добавок.

Sanofi – французская фармацевтическая компания, основанная в 1973 году. Sanofi специализируется на производстве вакцин и ветеринарных препаратов. Продукция компании представлена в 100 странах по всему миру. Количество сотрудников компании превышает 110 тысяч человек. Штат сотрудников российского подразделения насчитывает более 2 тысяч человек. Объем продаж Sanofi в 2016 году составил 33,8 млрд евро, а чистая прибыль – 4,7 млрд евро.

Источник: ФАС России

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