Суд оставил в силе решение об аресте активов АФК «Система» по иску «Роснефти»

Арбитражный суд Уральского округа (Екатеринбург) отказал в удовлетворении кассационных жалоб АФК «Система» и АО «Система-Инвест» (дочерняя компания АФК «Система») на арест активов корпорации, в том числе 100% акций сети клиник «Медси», по иску «Роснефти» на 170,6 млрд рублей. Об этом сообщил корреспондент ИА «Интерфакс» из зала суда.

АФК «Система» попыталась обжаловать решение Арбитражного суда Башкирии от 23 июня об аресте активов компании и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда (Челябинск) от 14 августа, которым эти обеспечительные меры были оставлены в силе.

Как сообщает «Интерфакс», 31 октября Арбитражный суд Уральского округа рассмотрит похожую кассацию, в которой заявители попытаются обжаловать решение об отказе отменить обеспечительные меры в виде ареста активов корпорации по иску «Роснефти». Обе кассационные жалобы касаются, по сути, одного решения, но не объединены в одно производство, поэтому рассматриваются в разное время, отметили в ИА «Интерфакс».

Компании «Роснефть» и «Башнефть» в начале мая подали иск в Арбитражный суд Республики Башкортостан с требованием взыскать с АФК «Система» и ЗАО «Система-Инвест» 106,6 млрд рублей в качестве возмещения убытков, которые понесла компания «Башнефть» в результате ее реорганизации в 2014 году. Позже сумма была увеличена до 170,6 млрд рублей, а некоторые активы «Системы», включая 100% акций «Медси», были арестованы. АС Башкортостана обязал АФК «Система» выплатить 136,3 млрд рублей по иску «Роснефти», а сама корпорация уже дважды объявляла о техническом дефолте по кредитным и финансовым обязательствам. Позднее АФК «Система» предложила «Роснефти» заключить мировое соглашение по иску на 170,6 млрд рублей, но получила отказ.

АО ГК «Медси» является одним из крупнейших медицинских холдингов на российском рынке коммерческой медицины. В сеть входят 18 клиник в Москве и области, три клинико-диагностических центра в Москве, семь региональных клиник, две клинические больницы, два санатория, служба скорой медицинской помощи, департамент семейной медицины, медицинский велнес-центр и 73 медпункта в регионах. По итогам работы в 2015 году сеть заняла вторую позицию в ТОП100 частных многопрофильных клиник Аналитического центра Vademecum. Выручка группы в 2016 году достигла 9,4 млрд рублей (выручка от прямых продаж физлицам в 2016 году выросла на 11%, по страховым договорам (ДМС и ОМС) – на 19%). Чистый убыток составил 499 млн рублей. В первом полугодии 2017 года «Медси» впервые за несколько лет показала чистую прибыль в 347 млн рублей. Выручка выросла на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 5,29 млрд рублей.

Источник: ИА «Интерфакс»

vademec