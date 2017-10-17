«Ростех» и «Нацимбио» ответили на обвинения Transparency International

Расследование Transparency International в отношении «Ростеха» и его дочерней компании «Нацимбио» не выдерживает никакой критики, и к нему «сложно относиться серьезно», – говорится в совместном комментарии госкомпаний. Компании отвергают обвинения в монополизме и закупке вакцин у завода «Форт» по завышенной цене. Предположение Transparency о возможном конфликте интересов главы «Ростеха» Сергея Чемезова, одобрившего сделку по слиянию «Нацимбио» с компаниями частной Marathon Group, в «Ростехе» назвали «домыслами» и «передергиванием фактов».

В понедельник, 16 октября, российское подразделение неправительственной международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International опубликовало расследование, в котором заявляется, что наделение Национальной иммунобиологической компании («Нацимбио») статусом единого поставщика лекарств нарушает антимонопольное законодательство, сделки «Нацимбио» с заводом «Форт» имеют признаки растраты госсредств, а у главы «Ростеха» Сергея Чемезова возник конфликт интересов, когда он подписывал соглашение с частной компанией Marathon Group.

Vademecum попросил «Ростех», «Нацимбио» и Marathon Group прокомментировать результаты расследования. В ответ компании прислали совместный развернутый комментарий.

В «Ростехе» отвергают претензии по ограничению конкуренции из-за назначения «Нацимбио» единственным поставщиком вакцин и некоторых других препаратов: «Компания является центром консолидации закупок и организатором закупочных процессов. «Нацимбио» работает со всеми производителями на открытой основе. Компания была создана не для посреднической работы, а для локализации в стране производства инновационных лекарственных средств, вакцин, препаратов крови. Холдинг должен стать единым окном для потенциальных иностранных партнеров, которые готовы передавать в Россию технологии производства препаратов».

В расследовании Transparency International утверждается, что доставкой препаратов в лечебные учреждения занимается не «Нацимбио», а производители, что делает госкомпанию излишней посреднической структурой. «Только в этом году для поставок лекарственных препаратов по госконтрактам «Нацимбио» заключено более 25 договоров с транспортными компаниями, имеющими специальную квалификацию на поставку иммунобиологических препаратов по системе холодовой цепи во все регионы, – парируют в «Ростехе». – Перечень договоров, за исключением тех, сумма по которым составляет меньше 500 тысяч рублей, опубликован на сайте госзакупок. Что было легко проверить, но этого не было сделано в ходе расследования».

Авторы исследования, анализируя закупки «Нацимбио», приводят данные договоров, по которым вакцина «Совигрипп» производства ООО «Форт» закупалась по цене 119 075 рублей за тысячу доз, а вакцина «Совигрипп» НПО «Микроген» закупалась по цене 68 тысяч рублей за тысячу доз, то есть один и тот же препарат в течение одного года закупался у одного производителя на 75% дороже, чем у другого.

«Вакцина «Совигрипп» разработана НПО «Микроген», и регистрационное удостоверение на нее также принадлежит заводу. Она зарегистрирована в двух формах – «Совигрипп» в ампулах для взрослых (производится на мощностях «Микроген») и «Совигрипп» в шприцах для детей от шести месяцев (производство размещено на мощностях завода «Форт»). Оба препарата входят в список ЖВНЛП, зарегистрированы Минздравом РФ и представлены в реестре цен по двум позициям также с разной стоимостью. Это связано с разной формой выпуска (ампула и шприц)… Речь в данном случае идет о двух различных препаратах», – парируют в госкомпаниях.

В начале августа 2017 года «Ростех» и Marathon Group объявили об объединении фармацевтических активов «для создания производителя и поставщика фармпродукции федерального масштаба». В состав объединенной компании войдут предприятия холдинга «Нацимбио», дистрибьюторские и производственные активы Marathon Group.

А в октябре стало известно, что Анастасия Игнатова, которую СМИ называют падчерицей главы «Ростеха» Сергея Чемезова, стала совладелицей аптечной сети «Мега Фарм», входящей в холдинг Marathon Group.

После этого события любые сделки между Marathon Group и госкорпорацией «Ростех», а также дочерними предприятиями последней, формируют конфликт интересов у господина Чемезова, считают в Transparency.

«Это домыслы авторов исследования и передергивание фактов в чистом виде… Анастасия Игнатова сотрудничает с Marathon Group по проекту развития аптечной сети, и этот проект не имеет никакого отношения к «Ростеху», – говорится в заявлении госкомпаний.

Национальная иммунобиологическая компания («Нацимбио») является на 100% дочерним предприятием ГК «Ростех». В холдинг «Нацимбио» входят биофармацевтическая компания «Форт», расположенная в Рязанской области, научно-производственное объединение «Микроген», завод в Курганской области по производству медицинских препаратов и изделий «Синтез». Выручка «Нацимбио» в 2016 году составила 12,8 млрд рублей, чистый убыток – 1 млрд рублей.

Холдинг Marathon Group создан бывшими топ-менеджерами инвесткомпании «А1» Александром Винокуровым и Сергеем Захаровым. В субхолдинг Marathon Pharma были переведены принадлежащие Винокурову дистрибьютор «СИА Интернейшнл», заводы «Синтез» и «Биоком».

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