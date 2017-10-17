На «Биохимике» будет отработана технология синтеза антибиотиков последних поколений

16 октября в Москве Глава Мордовии Владимир Волков провел встречу с Министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым. Речь шла о поддержке нескольких крупных производственных и научных проектов, реализуемых в республике.

В начале беседы Владимир Волков проинформировал Дениса Мантурова об итогах работы промышленного комплекса республики в текущем году. Индекс промышленного производства в январе-августе составил 112,1% (12 место в России, 1 – в ПФО), в том числе в обрабатывающих производствах – 113,4 процента. За этот период предприятиями сферы деятельности Минпромнауки в Мордовии произведено продукции на сумму 45,7 млрд. рублей, что составляет от уровня января-сентября 2016 года в сопоставимых ценах 119,4%. Доля продукции инновационного характера за январь-август 2017 года составила 45%, при этом темп роста данной продукции по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил почти 137%.

На встрече были обговорены планы по развитию одного из инновационных предприятий Мордовии — ПАО «Биохимик». Владимир Волков рассказал об уже достигнутых успехах мордовских производителей лекарств. Летом этого года на заводе произвели первую отечественную субстанцию антибиотика «Ванкомицин». До конца 2017 года будет начат промышленный выпуск субстанций первых четырех антибиотиков группы гликопептидов, в дальнейшем будет отработана технология синтеза антибиотиков последних поколений — всего более 20 антибиотиков, большинство из которых не выпускаются на территории Российской Федерации и поступают исключительно из-за рубежа.

В этот же день Владимир Волков провел рабочую встречу с директором Фонда развития промышленности Романом Петруцей, на которой обсуждалось взаимодействие по вопросам реализации важных инвестиционных проектов Республики Мордовия в сфере промышленности. Речь шла, в частности, о поддержке Фондом производства по выпуску антибиотиков нового поколения на ПАО «Биохимик».

В присутствии руководителя региона состоялось подписание соглашения о совместной работе Фонда развития промышленности России и Фонда развития промышленности Мордовии в части поддержки наиболее значимых региональных проектов.

ИСТОЧНИК:ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

gmpnews