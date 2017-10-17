Возможности ГАПС для организации производства фармсубстанций по стандартам GMP

В рамках Образовательной конференции «Эффективное фармацевтическое производство. Регуляторные аспекты, новейшие технологии», организованной ФБУ «ГИЛС и НП», выступил с докладом директор по технологическому проектированию ГК «Фармконтракт» Константин Фроленков. Он рассказал о возможностях ГАПС для создания фармпроизводства по стандартам GMP с широким кругом решаемых задач по разработке, внедрению и трансферу технологий лекарственных препаратов, и их серийному производству.

ГАПС (или гибкие автоматизированные системы) является одним из ключевых инструментов для достижения целевых показателей, заявленных в ФЦП «ФАРМА-2020»: автоматизация и механизация производств, увеличение доли технологически сложных лекарственных форм, расширение номенклатуры и проч. Такое положение обусловлено характеристиками системы – она отличается модульностью, универсальностью, автоматизацией и интегрированностью, т.е. предполагает возможность реализации процессов технологической многозадачности, модульное построение аппаратурной схемы, внедрение автоматизированных систем управления и контроля процессов, внедрение MRP/ERP/SAP и универсальные интерфейсы подключения оборудования.

«Поскольку создание полноценного фармацевтического предприятия – задача комплексная, зависящая от эффективной работы как заказчика, так проектировщика и генерального подрядчика по строительству, основой будущего функционала предприятия является правильно составленное техническое задание на проектирование, максимально полно отражающее видение заказчика. Фактором же успеха является правильная интерпретация технического задания проектной организацией и воплощение видения заказчика в проектных решениях. При этом крайне важным элементом системного подхода проектной организации также является выбор технологических и инженерных решений, позволяющих реализовать весь функционал проекта. Зоной ответственности за успех генерального подрядчика является осознанная реализация проектных решений в натуре с учетом бюджетных возможностей Заказчика», — подчеркнул Константин Фроленков, отметив, что эти слагаемые успешного создания полноценно функционирующего фармзавода как раз и позволяют консолидировать гибкие производственные системы.

«Истинное гибкое производство требует постоянного доступа к данным процесса в режиме реального времени для лучшего понимания, постоянной оптимизации и способности быстро реагировать при возникновении сбоев или других нештатных ситуаций. Поэтому для учета изменчивости, всегда присущей в фармацевтическом сырье, оборудовании и условиях обработки, для достижения истинной согласованности оптимальным механизмом станет технология анализа процессов (PAT)», — считает докладчик.

Говоря о возможностях ГАПС для обеспечения соответствия будущего производства и его номенклатуры стандартам GMP, Константин Фроленков обратил внимание, что с учетом широкой производственной номенклатуры, среди общих требований к организации производства и обеспечения качества особо важными являются:

Минимизация рисков перекрестной контаминации за счет внедрения эффективной стадии отмывки оборудования

Валидация технологических процессов

Контроль движения персонала и материалов

Подробная программа межоперационного контроля

Эффективная система маркировки и кодирования на всех стадиях производства

Входной контроль качества всех материалов, сырья, растворителей.

Подводя итоги, спикер еще раз подчеркнул, что отличительной особенностью гибких систем производства является возможность их настройки для широкого перечня выпускаемых препаратов с применением модульной системы организации производства, что в свою очередь позволяет учитывать еще на этапе проектирования будущего фармобъекта ключевые особенности создания инновационных предприятия и важные условия их надлежащего функционирования.

По материалам Пресс-службы ГК «Фармконтракт»

gmpnews