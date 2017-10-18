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Mitsubishi Tanabe Pharma завершила сделку по приобретению NeuroDerm

Японская фармацевтическая компания Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation объявила о завершении сделки по приобретению израильской фармкомпании NeuroDerm Ltd., сообщает FirstWord Pharma. NeuroDerm специализируется на клинических исследованиях комбинаций медицинского изделия и лекарственных препаратов для лечения заболеваний центральной нервной системы (ЦНС). Сумма сделки – 1,1 млрд долл. (39 долл. за акцию).

Израильская компания становится подразделением Mitsubishi Tanabe Pharma и продолжит свою деятельность как юридическое лицо.

Илья Дугин
«Фармацевтический вестник»

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Октябрь 18, 2017 | Просмотров: 31