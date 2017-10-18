«Юлмарт» готов к онлайн-продаже лекарств

Интернет-компания «Юлмарт» объявила о готовности приступить к продаже лекарственных средств онлайн – ретейлер имеет все необходимые ресурсы для масштабирования опыта развития смежных категорий сразу после снятия законодательных ограничений.

Введение и развитие категории фармпродукции поставлено в приоритет ассортиментной политики компании на 2018 год. Сегодня ассортимент медицинских и околомедицинских товаров насчитывает более 2 000 SKU. Так, по итогам первого полугодия 2017 года компания в разы увеличила продажи потребительских медицинских приборов, среди которых наиболее востребованы ингаляторы и тонометры.

«Мы поддержали инициативу АКИТ и приняли активное участие в разработке соответствующего законопроекта. Нормы, которые он содержит, достаточно сложны для реализации непрофильными игроками рынка. Поэтому в случае принятия закона не стоит ожидать массового выхода в эту категорию электронных ретейлеров, не имеющих релевантного опыта. Для нас процесс будет более простым: мы уже имеем достаточную практику сотрудничества с мировыми производителями медицинских изделий и готовы двигаться дальше», — комментирует директор бизнес-направления «Продукт» «Юлмарта» Олег Пчельников.

В компании надеются, что закон, регулирующий дистанционную торговлю лекарственными препаратами, вступит в силу в начале 2018 года: уже сейчас ретейлер ведет работу по выстраиванию необходимой инфраструктуры для оперативной интеграции фармацевтических товаров на свою витрину. Не исключено, что развитие новой категории будет реализовано в одном из вариантов маркетплейса.

Как писал «ФВ», «Юлмарт» объявил о запуске пилота фармацевтического маркетплейса «Ю.Фарма» весной 2017 года. Партнером проекта стала группа компаний «Эркафарм», управляющая аптечными сетями «Озерки», «Доктор Столетов» и «Хорошая аптека». В настоящее время компании тесно сотрудничают по направлению услуг фулфилмента.

«Фармацевтический вестник»